 Savona piange la scomparsa di Sandro Bandelli, insegnante in pensione ed ex cronometrista

Savona piange la scomparsa di Sandro Bandelli, stimato insegnante e figura molto conosciuta per il suo lungo impegno nella Federazione Italiana Cronometristi.

Avrebbe compiuto 83 anni a luglio e risiedeva nel quartiere delle Fornaci. Bandelli ha ricoperto diversi incarichi di rilievo nella federazione: è stato segretario provinciale di Savona dal 1979 al 1985, poi delegato regionale negli anni Novanta e, nei primi anni Duemila, presidente della sezione savonese per un mandato.

All'interno dell’ambiente cronometristico era considerato un punto di riferimento, anche per il ruolo di istruttore tecnico che ha svolto a lungo, formando molti giovani appassionati. Nella vita professionale era professore di educazione fisica all’istituto per ragionieri Boselli di Savona. Amava in particolare l’atletica leggera, disciplina che seguiva anche come cronometrista, e ha collaborato a lungo con colleghi e appassionati del settore, partecipando a numerosi eventi sportivi.

Lascia la moglie Maria Grazia, le figlie Susie e Roberta, e quattro nipoti. Il funerale si terrà lunedì alle 10.30 nell’ara crematoria del cimitero di Zinola.