Il Golfo dell'Isola "sbarca" al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze dal 3 al 5 novembre

Un contesto dove si presenterà anche il Golfo dell’Isola forte di una rete turistica dai numeri importanti: 90 strutture alberghiere con una capacità di oltre 4000 posti letto e circa 70 gli stabilimenti balneari che lo scorso anno sono riusciti ad attrarre oltre 350mila turisti.

Al pubblico svizzero e tedesco, da sempre uno dei più interessanti per la Liguria, si presenterà un territorio omogeneo, con un’identità definita e una capacità di attirare turisti tutto l’anno, come dimostrato dal successo delle Golden Trail World Series 2023 disputate in ottobre.

A Lugano, però, il Golfo dell’Isola mostrerà anche il suo lato enogastronomico, con la presentazione di un dolce nato appositamente per l’occasione: i Sorrisi dell’isola. Si tratta di biscotti che nella forma evocano proprio l’abbraccio del Golfo capace di affascinare anche con i profumi e i sapori dell’autunno grazie all’utilizzo di cacao nell’impasto e alla speziatura di cannella. Ad accompagnarli una selezione di liquori che richiamano anche in questo caso il Golfo con i sentori di basilico, salvia e chinotto così intimamente legati al Levante ligure.

Peculiarità gastronomiche che accompagneranno il materiale audiovisivo e cartaceo che racconta i diversi aspetti del Golfo dell’isola, prodotto in triplice lingua proprio per avvicinare quanto più pubblico possibile.

“Il nostro territorio - spiegano i sindaci di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio - partecipa per la prima volta a questa rassegna perché oggi può portare una serie di importanti novità al pubblico che già ci ama per la bellezza del mare e della qualità delle acque. Quali? Esperienze adatte a tutti, sportivi e famiglie, percorsi mozzafiato lungo le falesie ma anche camminate dolci nella prima collina. E poi ancora itinerari nei centri storici, scorci che hanno rimandi nella letteratura e nella pittura, un comparto enogastronomico capace di accontentare tutti palati. Quattro comuni che hanno una capacità di accoglienza e di far vivere il turismo a 360 gradi”.

Soprattutto oggi queste potenzialità sono unite in un progetto di destinazione turistica che ha pochi eguali in Liguria e in Italia e che consente al Golfo dell’Isola di intercettare anche un turismo destagionalizzato in continua espansione.