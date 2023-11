Piano Socio Sanitario, Arboscello (Pd): “Ad Albenga la prima di 5 tappe del tour per ascoltare i cittadini”

"La Sanità ligure è in crisi evidente e le anticipazioni del piano sociosanitario non sembrano dare risposte ai grandi problemi che affliggono la nostra Regione: liste di attesa infinite, carenza di personale medico, nessun investimento in formazione degli operatori. La Giunta Toti sembra pronta a presentare il solito libro dei sogni, che non risponde ai bisogni dei liguri e neanche alle indicazioni del PNRR per consolidare la sanità territoriale. Per prepararmi alla discussione in Consiglio Regionale del prossimo martedì 21 novembre, ho organizzato un tour di 5 tappe in tutta la provincia di Savona per ascoltare cittadini, operatori e personale medico". Lo annuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

"Il primo appuntamento sarà nel ponente savonese - prosegue -, il prossimo giovedì 9 novembre ad Albenga, con la presenza anche del segretario regionale del Partito Democratico, il mio collega Davide Natale".

"La battaglia sulla Sanità è fondamentale per la nostra Regione. Il tema più sentito dai liguri e che più di altri rappresenta il fallimento del centrodestra, non può rimanere solo nelle aule istituzionali, ma deve essere portato nella società. Il mio impegno, con questo tour, è ascoltare e rappresentare il disagio di cittadini e operatori", conclude.