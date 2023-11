Savona, la mareggiata danneggia i bagni Aurora. Il titolare: "Peggio del 2018, tutto completamente allagato" (VIDEO)

"E' peggio del 2018, ci sono molti più danni, non pensavamo ad una cosa del genere".

E' affranto il titolare dei Bagni Aurora di Savona Vico Piccinaglia dopo che il mare ha letteralmente spazzato via non solo l'attrezzatura presente nello stabilimento balneare ma l'acqua è entrata anche nel bar, nella sala e nella cucina.

E da domenica le condizioni meteo marine potrebbero ulteriormente peggiorare.

"Noi eravamo attrezzati abbiamo fatto le dune e abbiamo tappato. Non c'è niente da fare, quando il mare arriva così non c'è via di scampo - ha proseguito - Non so se da qui a domenica riusciremo ad organizzarci con qualcosa. Tutto completamente allagato, i frighi, tutto il bar, il mare ha sfondato le serrande".

Attendendo fiduciosi che arrivino degli aiuti regionali o nazionali e che venga confermata una proroga per le concessioni balneari.

"Aspettiamo le concessioni perché sennò non sappiamo ancora se saremo qua. Cosa faremo questo inverno? Mettiamo mano al portafoglio per organizzarci e poi il prossimo anno? L'incognita è quella" conclude Piccinaglia.