Savona, incontro sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole con Celeste Costantino

Sabato 13 giugno, dalle 15 alle 17.30, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà un incontro dedicato al tema dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza fino a esaurimento posti, sarà incentrata sui temi dei diritti, del rispetto e del consenso, con l’obiettivo di promuovere relazioni libere dalla violenza.

Ospite dell’evento sarà Celeste Costantino, fondatrice e vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, che dialogherà con il pubblico a partire dal libro Senza legge, di cui è coautrice. L’incontro vuole offrire uno spazio di confronto sull’importanza dell’educazione affettiva e sessuale nel percorso formativo dei giovani e sul suo ruolo nella prevenzione della violenza di genere.

L’appuntamento è organizzato dal Telefono Donna Centro Antiviolenza della Provincia di Savona, con il patrocinio del Comune di Savona e la collaborazione della Libreria Ubik Savona e della Fondazione Una Nessuna Centomila. Durante l’evento sarà inoltre disponibile il firmacopie del volume a cura della Libreria Ubik.