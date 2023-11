Incidente stradale nel pomeriggio odierno a Celle Ligure. L'allarme è stato lanciato in via Postetta. Il sinistro, secondo quanto riferito, ha coinvolto un'automobile che si é ribaltata per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Varazze, l'automedica e le forze dell'ordine.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.