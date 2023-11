Rigenerazione urbana a Cosseria: 250mila euro dalla Regione per il restyling dell'area adiacente ai locali della pro loco

Il sindaco Roberto Molinaro ha espresso la sua sincera gratitudine alla giunta regionale per l'approvazione del progetto presentato dal comune di Cosseria, nell'ambito del Piano Annuale degli Interventi in materia di Rigenerazione Urbana per l'anno 2024.

Il piano avente come obiettivo il recupero dell'area pubblica presso i locali della pro loco, ha ricevuto un finanziamento pari a 250mila euro. Tale contributo consentirà di portare avanti un ambizioso progetto di miglioramento di Cosseria, con un focus particolare sulle aree sportive e le sedi delle associazioni.

"Ringrazio l'assessore all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale, Marco Scajola, per il suo costante impegno nell'assicurare il successo dei bandi di finanziamento rivolti ai comuni, in particolare ai piccoli comuni. Il suo staff, con Marco Bagnasco in testa, ha fornito un prezioso sostegno, mettendo in campo una grande disponibilità nel fornire assistenza agli uffici comunali per la corretta presentazione delle richieste di contributo", commenta il primo cittadino Molinaro.

L'ufficio tecnico di Cosseria, rappresentato dal geometra esterno Giovanni Ghia, è stato elogiato dal sindaco per aver elaborato un progetto vincente che prevede l'installazione di una pavimentazione costituita da autobloccanti nell'area antistante il campo sportivo e davanti alla scuola. Verrà inoltre realizzato un parco giochi inclusivo, accessibile anche per le persone con disabilità, e una barriera in legno lungo la strada. Le luci dell'area sportiva saranno sostituite con delle lampade di ultima generazione per risparmiare energia elettrica.

Il sindaco Molinaro ha sottolineato l'importanza di questo finanziamento, affermando che l'area in questione aveva da tempo bisogno di un intervento di restyling. Questo contributo a fondo perduto di tale entità, consentirà di migliorare notevolmente l'aspetto e il decoro del comune.