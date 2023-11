La statua della Madonna di Lourdes arriverà nel Finalese per i 120 anni dell'Unitalsi

Era il 1903 quando il nobile Giovanni Battista Tomassi, affetto da una forma irreversibile di artrite deformante, si diede un ultimatum: presentarsi alla grotta di Massabielle e lì, armato di una pistola, togliersi la vita nel caso la Vergine non gli avesse concesso la guarigione dalla malattia. Giunto nel luogo venerato già allora da folle di devoti e dai loro accompagnatori, pur non ricevendo la nemmeno troppo attesa guarigione, Tomassi ricevette invece quello che viene definito il miracolo della fede consegnando la pistola al vescovo che guidava la spedizione (alla scena assistette anche un giovanissimo seminarista del bresciano, al secolo Angelo Roncalli ma per tutti poi Papa Giovanni XXIII) e, una volta tornato a Roma, fondando l'Unitalsi.

In questo importante anniversario dei 120 anni dell'associazione che ogni anno accompagna centinaia e centinaia di malati nei luoghi sacri dell'apparizione della Vergine, la statua della Madonna che si trova nel Santuario è partita il mese scorso dalla Francia nel segno del tema "Che si venga qui in processione", frase detta dalla Madonna alla pastorella Bernadette, in un pellegrinaggio o meglio una processione che giungerà anche nel Finalese nelle giornate del 29 e 30 novembre.

Ad accoglierla, dal Piemonte, saranno i volontari della sottosezione di Finale-Albenga-Imperia grazie ai quali verranno visitate quattro parrocchie della zona.

Si comincerà dalla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Gorra mercoledì 29 novembre, giorno dell'inizio della Novena dell'Immacolata Concezione, dalle ore 21, con la processione "aux flambeaux" che partirà da piazza San Bartolomeo fino alla parrocchia dove verrà celebrata la Santa Messa.

Il giorno successivo, giovedì 30 novembre, alle ore 10 la statua arriverà a Varigotti presso il cortile del Centro Civico "Fontana" da dove partirà la processione verso la parrocchia di San Lorenzo con Santa Messa prevista alle ore 11 con la chiesa che rimarrà aperta nel pomeriggio per l'esposizione del Santissimo Sacramento e il Rosario, a partire dalle ore 14. Da qui poi il trasferimento, previsto con arrivo alle ore 17 nella chiesa di Gesù Redentore, a Borgio Verezzi dove alle 17.30 si terranno il Rosario e quindi, alle 18, la Santa Messa. L'ultima tappa sarà nella serata a Orco Feglino: alle ore 20.45 l'arrivo della statua al santuario di Maria Ausiliatrice con processione animata dalla banda "G. Moretti" fino alla chiesa di San Lorenzo Martire in Feglino dove sarà celebrata la Santa Messa.

"Innanzitutto vogliamo ringraziare la Sezone Piemontese e la sua presidente che ci hanno concesso di poter avere la statua, che preleveremo all'hospice Cottolengo di Chieri, con qualche ora di anticipo in modo da poterla portare in processione in tutte le quattro parrocchie scelte" afferma Simone Bergallo, delegato dal presidente della sottosezione, Michele Salvatore, all'organizzazione dell'evento.

Che poi specifica alcuni dettagli circa la scelta delle tappe di questo peregrinare della statua: "Saremo a Varigotti per celebrare i 400 anni dalla fondazione della parrocchia, a Borgio Verezzi che da sempre è una comunità molto vicina alle attività della nostra sottosezione Unitalsi e a Feglino dove sono da poco iniziati i festeggiamenti per i 150 anni dell'apparizione mariana".

In caso di pioggia saranno annullate le processioni e la statua arriverà direttamente presso le chiese citate.