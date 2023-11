Ad Albenga arriva “Maggiordomo di Quartiere”: il servizio è gratuito

Arriva ad Albenga il “Maggiordomo di Quartiere”, una figura di prossimità del territorio, in grado di supportare i cittadini nello svolgimento di piccole incombenze quotidiane.

L’iniziativa è finanziata con risorse Fondo Sociale Europeo + 2021-2027 e si inserisce tra le misure di innovazione sociale nell’erogazione di servizi di welfare e di prossimità che Regione Liguria intende promuovere.

Il servizio è attivo presso Albenga Salute (in Via Camillo Benso Conte di Cavour) grazie ad una convenzione con il Comune di Albenga che permette, non solo di dare continuità al servizio medico e al CUPA, ma anche di attivare, nei loro spazi, attività di tipo sociale al fine di poter intercettare maggiormente i bisogni della popolazione.

“Siamo soddisfatti di aver avuto accesso a questo progetto attraverso il quale si riusciranno a dare risposte ai cittadini monitorando, al contempo, i bisogni del territorio - afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia -. Il Maggiordomo di Quartiere potrà svolgere diverse funzioni supportando in particolare le persone anziane o chiunque ne avrà bisogno, in alcune attività come ad esempio interventi di accompagnamento, consegna spesa/farmaci, ritiro ricette, supporto al disbrigo di pratiche, evasione di piccole commissioni, facilitazione all’accesso ai servizi, piccole manutenzioni domestiche, primo supporto assistenza digitale, accoglienza/ascolto e interventi a supporto della rilevazione e del monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana, servizi di informazione (in particolare sulla vita del quartiere o per trovare badanti, colf, babysitter, ecc) – orientamento ai servizi, cura di spazi comuni, promozione e facilitazione alla raccolta differenziata e molto altro”.

Conclude l’assessore Gaia: “Il servizio di Maggiordomo di quartiere si affianca al cittadino per aiutarlo praticamente e gratuitamente. Gli sportelli sul territorio sono un punto di riferimento anche per attività di accoglienza e ascolto. Un semplice saluto o una chiacchierata, infatti, possono spezzare isolamento e solitudine. Ringrazio la Fondazione CEIS di Genova(Centro Solidarietà Genova Onlus) e la Cooperativa Lanza del Vasto che portano avanti il progetto in stretta collaborazione con le assistenti sociali del Comune”.

Il servizio di “Maggiordomo di Quartiere” è attualmente attivo dal 2 novembre e avrà una durata di 2 anni.

Lo sportello si trova in Via Camillo Benso Conte di Cavour 8, con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. Si può contattare telefonicamente al numero 380/8935616 o via email all’indirizzo albenga@maggiordomodiquartiere.it. Il servizio è erogato gratuitamente.