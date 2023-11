Trasferirsi a Genova, i migliori quartieri da considerare

Non c’è dubbio che Genova rappresenti una delle città più belle e apprezzate di tutta la penisola italiana, in modo particolare del Nord Italia. Si tratta di una soluzione che viene sempre più di frequente presa in considerazione da diverse famiglie o persone che hanno intenzione di cambiare città e trasferirsi in una zona vicina al mare.

Ebbene, Genova è una delle scelte più gettonate da questo punto di vista, dal momento che va ad affacciarsi direttamente sul Mar Ligure. Proviamo a dare uno sguardo a quali potrebbero essere le migliori soluzioni in base alle vostre esigenze: una volta individuato il quartiere più adatto, ecco che ci si potrà concentrare solo ed esclusivamente sulla ricerca di case in vendita Genova, affidandosi a una delle diverse piattaforme che sono presenti online e che possono tornare utili in tal senso.

I quartieri più affascinanti di Genova

Chiaramente nel momento in cui si ha intenzione di trasferirsi in un’altra città, tra gli aspetti più importanti da tenere in considerazione c’è la zona, ovvero il quartiere in cui spostarsi. A Genova ce ne sono diversi che sono davvero molto belli ed affascinanti. Si parte dal centro storico, che è chiaramente il quartiere di maggior prestigio, ma è sicuramente anche la zona dove acquistare un immobile comporta una spesa maggiore.

Il centro storico di Genova

Il centro storico di Genova mette a disposizione diverse tipologie di immobili, ma è chiaro che, come dicevamo in precedenza, i prezzi sono molto più alti rispetto al resto della città. D’altro canto, abitare in centro vuol dire poter contare su un’innegabile comodità e praticità di trovare tutto ciò che può servire in fatto di negozi e di attività commerciali a pochi minuti a piedi dalla propria abitazione. Ci sono tanti palazzi d’epoca che offrono scorci davvero unici sulla città di Genova.

Il quartiere Castelletto

Ecco un altro quartiere molto apprezzato e rinomato. Si tratta di una soluzione perfetta per quanti hanno intenzione di andare ad abitare in una zona della città dotata di una bella vista panoramica. Un investimento immobiliare da queste parti è sicuramente impegnativo, ma le tante dimore storiche presenti nel quartiere hanno un fascino unico. D’altro canto, i prezzi sono pur sempre più bassi rispetto al centro storico del capoluogo ligure.

Foce e Nervi

Ecco altri due quartieri che meritano qualche considerazione. Foce si trova direttamente sul mare, a levante rispetto al porto, sviluppandosi direttamente sulla collina di Albaro. Un quartiere dove si possono ammirare scorci paesaggistici unici, tipicamente residenziale e con tante proposte differenti che si adattano un po’ a tutti i gusti. Nervi, invece, è un quartiere dall’impatto tipicamente ottocentesco, ma è anche una delle aree più eleganti e chic della città, ragion per cui anche i prezzi degli immobili sono notevolmente più alti.

A Nervi si è davvero a un passo dal porto turistico, così come si potrà ammirare una fantastica vista sulla scogliera. Una zona molto bella, dove si possono fare anche diverse passeggiate con la famiglia. Una piccola curiosità che riguarda le case di questo quartiere, ovvero che hanno una colorazione tipicamente salmone con le finestre verdi. Un tocco di colore che garantisce un pizzico di vivacità a tutto il quartiere. La presenza di diverse zone verdi e parchi consente certamente di godersi tanti attimi di relax e tranquillità in compagnia della propria famiglia. Insomma, una soluzione ideale soprattutto per famiglie con bambini.

Tra i quartieri più affascinanti e costosi di Genova troviamo anche Portoria, Albaro e Sant’Ilario: si tratta di zone ricche di immobile di qualità, ma anche caratterizzati da un prezzo molto alto. Tra l’altro, Albaro si trova proprio nelle vicinanze del centro storico di Genova e, di conseguenza, si può considerare anche una soluzione strategica per chi non vuole comprare casa direttamente in centro.