Savona, l'assessore regionale Gratarola non parteciperà alla Commissione comunale sulla sanità

“Per quanto riguarda il PSSR 2023-2025 si comunica che l’iter, che ha visto un’ampia condivisione sul territorio delle Asl, è ancora in fase di approvazione nelle opportune sedi regionali. Alla luce di quanto sopra l’Assessore Gratarola non prenderà parte alla Commissione in oggetto".

Così la segreteria dell'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola ha risposto alla richiesta di presenziare ad una una seduta della Terza Commissione Consiliare Permanente del Comune di Savona firmata da consiglieri di delle liste PensieroLibero.zero, Lista Schirru sindaco, Fratelli d'Italia, Lega, 5Stelle, Toti per Savona e Andare Oltre. E' la seconda volta in otto mesi che viene chiesta la convocazione della Commissione con la presenza della Regione per parlare della “grave situazione della sanità”. ù

Anche questa volta, però, la Regione non ci sarà. Ma proprio la richiesta formata da alcuni gruppi di minoranza alla guida della Regione, in particolare nella Lega e con l'insofferenza dei consiglieri regionali del Carroccio che ha a capo della Commissione sanità regionale - dove si sta discutendo il piano sociosanitario - Brunello Brunetto.

La Lega provinciale e i consiglieri regionali avrebbero chiesto spiegazioni al segretario cittadino Calabria che, a sua volta, non sarebbe stato informato dal consigliere Frigerio, il leghista firmatario della richiesta di convocazione della Commissione di Palazzo Sisto.

Va inoltre ricordato che sul rigassificatore il segretario cittadino del Carroccio non ha mai nascosto la sua contrarietà all'opera, segnando di nuovo una divergenza della Lega locale con il regionale e le decisioni di Governo. Calabria non ha mai avuto paura di esporsi ma la sua posizione troppo indipendente, secondo indiscrezioni, non sarebbe più troppo gradita ai vertici del Carroccio.