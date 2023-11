Lutto per la scomparsa di Luigi Saidelli: promosse le banchine del porto per le navi Costa

Mondo della vela e della portualità in lutto per la scomparsa di Luigi Saidelli all'età di 84 anni.

Saidelli, conosciuto da tutti come Gigi, era nato a Trieste nel 1939, per vivere poi una vita intensa, ricca di aneddoti e costellata di incontri con figure come Ernest Hemingway, Raul Gardini, Gianni Agnelli e il Duca di Edimburgo, passando per note figure del mondo della politica, dello spettacolo e dello sport.