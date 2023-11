Cairo, le opposizioni disertano il Consiglio comunale. Lambertini: "Polemiche sterili prive di contenuto"

"Sicuramente non danno un gran segnale. Le interrogazioni, cosi come le mozioni, depositate dai gruppi di opposizione, come previsto da tempo, verranno discusse nella seduta che convocheremo per la fine del mese di novembre".

Cosi il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini ha risposto alle critiche mosse riguardo alla convocazione del Consiglio comunale previsto per la giornata di domani. Le minoranze, in segno di protesta, hanno deciso di disertare la seduta.

"Il Consiglio comunale, con un solo punto all'ordine del giorno, è stato convocato per andare incontro ad un'urgenza legata alla nomina del Revisore del Conto. Un passo necessario per consentire agli uffici di portare avanti il lavoro".

Il sindaco ha voluto tranquillizzare le opposizioni, sottolineando che gli argomenti presenti nelle interrogazioni e mozioni sono oggetto di attenta considerazione e che l'amministrazione sta lavorando costantemente per fornire risposte concrete: "Questo impegno è stato apprezzato anche dai cittadini nell'ultima tornata elettorale".

"Sono polemiche sterili prive di contenuto - conclude Lambertini - In questi anni di nostra amministrazione, abbiamo convocato più Consigli comunali rispetto alla precedente legislatura".