Savona, lampioni che non funzionano e degrado in via Roveda a Legino

Lampioni senza lampadine o non funzionanti ormai da anni, marciapiedi rovinati, auto abbandonate e manutenzione del verde assente. E' la situazione che lamentano alcuni residenti di via Roveda, nel quartiere di Legino.

“Da diversi anni circa – dicono alcuni residenti - in via Roveda funzionano due lampioni su un totale di 35 i lampioni della pubblica illuminazione. Viviamo al buio considerando che la popolazione li residente a ormai più di settanta anni. I poggioli del civico 1 e 3 e i marciapiedi sono ammalorati, per non parlare di ratti e auto abbandonate che abbiamo segnalato alla polizia municipale”.

Gli abitanti della via chiedono all'amministrazione che vengano presi provvedimenti contro il degrado, compresa la manutenzione del verde e la segnaletica stradale ormai cancellata.