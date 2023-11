Al via "Milleparole", la nuova rassegna letteraria proposta dal comune di Millesimo

Il mese di novembre sarà dedicato alla Cultura e più precisamente ai libri, venerdì 10, infatti, si alzerà il sipario su “Milleparole”, la rassegna letteraria che ospiterà nella prestigiosa sala consigliare cinque autori per altrettante presentazioni.

"Il nostro comune, per le sue radici storiche e culturali, rappresenta da sempre un importante centro di diffusione e promulgazione del sapere - commenta l’assessore alla Cultura Alessandra Garra -. Un ruolo che negli ultimi anni, anche a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, è in parte venuto meno, seppur questa primavera sono riprese le lezioni dell’Univalbormida e i nuovi corsi verranno inaugurati sabato 18 novembre. Ora con questa rassegna vogliamo riportare i libri, gli autori e le loro storie al centro della scena per ridare il giusto valore a una produzione che non può e non deve essere di nicchia".

"'Milleparole' non è una semplice rassegna letteraria, ma un vero e proprio focus sulla recente produzione editoriale sul territorio, legata da un file Rouge avente come denominatore il borgo di Millesimo. Infatti i libri presentati o sono scritti da autori millesimesi (o delle strette vicinanze) oppure trattano di vicende legate a Millesimo - spiega l’assessore al Turismo Milena Armellino - I testi sono molto diversi tra loro, si va dal romanzo storico, alla cronaca di fatti ed avvenimenti, alla silloge poetica in grado di dare vita a un convivio letterario, dove ognuno può trovare un proprio spunto di analisi e di riflessione".

Il 10 novembre, alle ore 18, il dottor Enrico Chebello presenterà "8 ottobre 1878: acqua e morte in Valle Bormida”. Cronache di un'alluvione devastante, prefazione a cura del professor Leonello Olivieri. Traendo spunto da articoli originali scritti sui principali giornali dell'epoca, questo libro racconta la storia di una delle più devastanti alluvioni che abbiano mai colpito la Valle Bormida, tra Liguria e Piemonte. Un evento che sconvolse interi paesi causando ingentissimi danni e la morte di un alto numero di persone ed animali trascinati via dalla forza delle acque. E la valle Bormida, da quel giorno, fu denominata "la valle della desolazione”.

Si prosegue venerdì 17 novembre, sempre alle 18, con la professoressa Daniela Olivieri che proporrà “Il fazzoletto di Géricaut”, Rossini editore, dialogherà con l’autrice il professor Giannino Balbis, curatore della prefazione del romanzo.

Venerdì 24 novembre, alle 18, Giancarlo Benzi presenta “Tempi di Clausura”, dialogherà con l’autore il professor Arturo Ivaldi. Venerdì 1 dicembre, alle 18, la professoressa Renata Freccero proporrà “Il segreto del quadro. Il Moncalvo e sua figlia suor Orsola Maddalena Caccia”, ArabAFenice Editore, dialogherà con l’autrice la giornalista Milena Armellino.

Per concludere in bellezza sabato 9 dicembre, alle 17, Laura Bagnasco presenterà “Rugiada di mare” Silloge poetica, Dantebus Edizioni, dialogherà con l’autrice il professor Giannino Balbis, accompagnamento musicale con Mariagrazia Scarzella e Michele Dotta al piano.