Savona, furti delle borse sulle auto, parla una delle vittime “gli sono corsa dietro, la polizia è arrivata subito”

Alla Rocca di Legino, ieri nel primo pomeriggio, ad una donna è stata rubata la borsa in auto da un uomo vestito di nero e con un cappuccio in testa. Un colpo analogo è stato fatto più tardi, sempre ieri pomeriggio, e gli agenti della questura hanno poi arrestato due uomini (non si sa ancora se i due furti siano collegati le indagini sono in corso) riconsegnando la borsa intatta alla derubata.

"Mi sembrava che quell'uomo avesse qualcosa di strano". La sensazione di M.N. Si è rivelata veritiera. "Ero in macchina è ho visto quell'uomo con un modo di fare un po' strano – dice M.N. - C'era anche un altro uomo che poi ha attraversato la strada. Stavo aspettando mia figlia, sono scesa, giusto pochi secondi e mi sono accorta che quello con il cappuccio mi aveva preso la borsa dalla macchina. Allora l'ho seguito".

E' così iniziato un inseguimento nel parco della Rocca, mentre la donna, gridando, chiedeva ai pochi passanti di chiamare le forze dell'ordine. "L'ho seguito di corsa per tutto il parco, è anche caduto – conclude M.N – Ha buttato via la borsa vuota, sono riuscita a inseguirlo fino in via Viani e poi l'ho perso. La polizia è arrivata subito".

La donna ha poi trovato il contenuto della borsa, gettata a terra dal ladro nella fuga, senza alcuni euro che erano nel portafogli, ma è riuscita a recuperato con i documenti, e il telefono cellulare, ritrovato nel parco. Un colpo analogo è stato poi fatto nel tardo pomeriggio e gli agenti della questura ha poi arrestato due uomini.