L'OSA attacca: "Il fautore della caccia con l’arco diventa assessore regionale"

"Aveva presentato alle 10 di sera del 27 luglio, ad un Consiglio regionale stanco per una interminabile legge di bilancio e tra una votazione e l’altra, un emendamento che permette la caccia con l’arco a caprioli, daini e cinghiali, suscitando l’ira di migliaia di animalisti. Ora Alessio Piana è stato “premiato” con un importante assessorato regionale".

A stigmatizzare la nomina è l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), promotore delle proteste, sostenute da Antonella Belgrano che ha lanciato una petizione sulla piattaforma change.org che si sta rivelando una tra le più sottoscritte in assoluto.

"Antonella ha recentemente inviato una lettera aperta al governatore Toti ricordandogli le oltre 95mila firme raccolte finora, invitandolo a far approvare il ritiro dell’emendamento Piana, ricordando che "i soggetti firmatari (che sono sette volte il numero dei cacciatori liguri) sono impressionati dalla morte dolorosissima e non subitanea a cui verrà sottoposta la fauna selvatica nel proprio habitat, tra i mammiferi: volpi, daini, cinghiali, tassi, lupi, caprioli, lepri, marmotte, etc., e tra gli uccelli: bianconi, falchi, gufi, poiane, aquile, sparvieri".

"Spero che il presidente ritenga indispensabile dare disposizioni agli uffici di Giunta di predisporre un disegno di legge, da presentare urgentemente al Consiglio Regionale, che preveda la cancellazione dell’emendamento", conclude la Belgrano.