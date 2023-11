Piaggio Aerospace, il bando è stato chiuso: aperte le buste con le offerte vincolanti

Prosegue il processo di vendita dei complessi aziendali in amministrazione straordinaria che fanno capo a Piaggio Aerospace. Ieri, lunedì 13 novembre, il termine ultimo per presentare le offerte vincolanti da parte di società o consorzi che la scorsa estate erano stati ammessi alla fase di due diligence. Erano 13 i soggetti, dei 18 che avevano espresso il proprio interesse, che hanno avuto accesso alla data room.

Dopo un’attenta valutazione, saranno un paio i soggetti con i quali potrà essere avviata la trattativa, in base a chi avrà i requisiti necessari per sostenere l’economia e presentare un piano che salvaguardi sia l’attività industriale che il tessuto occupazionale. A quel punto, individuato il vincitore, la pratica potrà essere trasferita al Ministero per l’approvazione.

L’amministrazione straordinaria e il commissariamento termineranno il prossimo maggio 2024 e non saranno più rinnovabili. Se non verranno rispettati tutti i tempi e non si concluderà con esito positivo la trattativa, il tribunale di Savona procederà con la messa in liquidazione di un'azienda che, attualmente, ha un carico di lavoro di 560 milioni di euro e non ha debiti. La speranza è, ovviamente, che tutto si concluda positivamente e che ci sia continuità, anche e soprattutto per tutti i lavoratori e le lavoratrici alle dipendenze di Piaggio.