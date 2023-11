Scatta l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo: l'ordinanza della provincia

La Provincia di Savona ha emanato l'ordinanza numero 2990 del 13 novembre 2023, delineando le disposizioni per la circolazione stradale nel periodo invernale, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli in transito sulle strade di sua competenza.

Il provvedimento, in vigore dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024, impone ai conducenti dei veicoli, ad eccezione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, di adottare specifiche precauzioni nel periodo indicato. In particolare, sarà obbligatorio circolare utilizzando pneumatici invernali adatti alla guida su neve o ghiaccio. In alternativa, è consentito il transito purché il veicolo abbia a bordo mezzi antisdrucciolevoli omologati.

La normativa specifica che in caso di precipitazioni nevose o presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, anche al di fuori delle date stabilite dall'ordinanza, potranno circolare soltanto i veicoli dotati di pneumatici invernali o di dispositivi antisdrucciolevoli omologati montati sugli pneumatici.

Inoltre, viene imposto il divieto di circolazione per i ciclomotori a due ruote e i motocicli in concomitanza di precipitazioni nevose o presenza di neve e ghiaccio sulla carreggiata.

Ecco l'elenco delle strade provinciali (CLICCA QUI).