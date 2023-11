Finale, nuovo incontro per il ciclo sulla geopolitica: giovedì 16 novembre "Kosovo. L’eredità di Milosevic"

Andrà in scena domani, giovedì 16 novembre, alle ore 18 presso il Teatro delle Udienze a Finalborgo, l'ultimo incontro del ciclo “Finale Aperto – Dibattiti sul presente”, dal titolo “Kosovo. L’eredità di Milosevic”.

Lo scontro armato fra serbi e albanesi che alla fine di settembre ha causato 5 morti in Kosovo potrebbe aprire un secondo fronte della guerra in Europa? Un romanzo, “La buona condotta” (Crocetti, 2023), mette in scena la logica di un conflitto che non si è mai spento e su cui si allunga l’ombra di Putin.

A dialogare con il giornalista Mimmo Lombezzi, sarà l’autrice Elvira Mujčić, una scrittrice nata e vissuta nella ex Jugoslavia e naturalizzata italiana, autrice del romanzo “La buona condotta” (Crocetti, 2023), che è stato presentato da Gad Lerner nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2023. Tra letteratura, storia e attualità, si discuterà di una guerra del recente passato - quella nei Balcani, che ha portato all’indipendenza del Kosovo - per provare a comprendere i nazionalismi e i conflitti contemporanei.

Si conclude così la rassegna “Finale aperto. Dibattiti sul presente”, dedicati a stimolare la riflessione e il dialogo su tematiche cruciali legate alla memoria storica, ai diritti umani e all’attualità italiana e internazionale. Un’opportunità per approfondire la comprensione di eventi storici significativi e per esaminare le implicazioni di tali avvenimenti nel contesto contemporaneo.