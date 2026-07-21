Andora, il Parco delle Farfalle si trasforma in una piazza occitana per il concerto de La Péiro Douso

Domani, mercoledì 22 luglio, a partire dalle 21:00, il Parco delle Farfalle di Andora si trasformerà in una piazza occitana. La ghironda, la fisarmonica e le cornamuse si intrecceranno con il ritmo moderno del sax e delle percussioni, creando un'atmosfera carica di energia e storia.

L’Associazione per Torino - Sipario APS, in collaborazione con il Comune di Andora, è lieta di presentare un evento imperdibile dedicato alla musica, alla danza e alla convivialità. Una serata dove la frescura del vento ligure incontra il folklore caloroso delle montagne piemontesi. Un connubio perfetto di passioni, danza collettiva e valorizzazione della nostra memoria storica e musicale. Preparate le scarpe comode: si balla.

La Péiro Douso è nata nel 2008 tra le valli del pinerolese; non sono semplici musicisti, ma portatori di una cultura millenaria. Il loro nome rende omaggio al talco, la "pietra dolce" delle miniere locali. Con un repertorio che spazia dalle courentas delle valli alle sonorità più festaiole di tutta l’area d’Oc, il gruppo trasforma ogni concerto in un vero "Bal d’Oc", dove il pubblico non è solo spettatore, ma protagonista attivo nelle danze.