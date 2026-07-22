Stellanello, le storie di un secolo di vita nel libro di Marino Muratore: appuntamento con "Frazioni in cerca d’autore"

Mercoledì 22 luglio, alle ore 18.30, la Località Villa ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna "Frazioni in cerca d'autore", il ciclo di incontri con l'autore promosso da Pro Loco Stellanello APS in collaborazione con il Comune di Stellanello, giunto alla sua seconda edizione e dedicato alla memoria della maestra Linda Bestoso.

Protagonista della serata sarà Marino Muratore, scrittore dell'imperiese, che dialogherà con Alessandra Barberis, medico, assessore ai servizi sociali e vicesindaco.

Muratore presenterà il suo libro "Ho 100 anni e voglio ancora ballare", una raccolta di quindici storie della quarta età che restituisce, attraverso lo sguardo di chi ha attraversato un secolo di vita, avvenimenti irripetibili raccontati da testimoni privilegiati. Le voci raccolte appartengono a uomini e donne che, con semplicità e simpatia, ripercorrono vicende personali di grande valore testimoniale. Un racconto vivace e ricco di energia, che celebra la voglia di vivere e la capacità di stupirsi anche dopo cento anni.

Muratore è autore di lunga esperienza nella narrativa per ragazzi e per la quarta età: ha lavorato come assistente sociale ai minori in diversi comuni liguri e ha poi ricoperto funzioni dirigenziali presso il Comune di Arenzano, occupandosi di servizi socio-sanitari ed educativi. Per il Comune di Genova è stato referente dei progetti sulla disabilità e del progetto "Affido Familiare", oltre a essere responsabile delle attività didattiche del Sistema Bibliotecario Urbano. È socio dell'ICWA, l'Italian Children's Writers Association, e ha pubblicato diverse fiabe illustrate, portando nei suoi libri un'attenzione costante ai temi dell'infanzia, dell'inclusione e della memoria.

Il dialogo con Alessandra Barberis offrirà una chiave di lettura ulteriore al racconto di Muratore, intrecciando la prospettiva medica e quella dell'impegno amministrativo sui temi sociali con le storie di vita raccolte nel libro.

Al termine dell'incontro seguirà un aperitivo, momento di convivialità e di confronto con l'autore.