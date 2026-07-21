Torna la rassegna "Sotto l'Archetto": si parte il 22 luglio con la geopolitica e il viaggio nel Grande Nord

Anche quest'anno appuntamento con "Sotto l'Archetto", la rassegna di incontri e approfondimenti promossa dal Comune di Andora che da oltre dieci edizioni anima le serate estive andoresi. L'edizione 2026 spazia tra tre grandi filoni tematici: mondo e geopolitica, arte e Liguria e narrativa gialla.



Il primo incontro è in programma mercoledì 22 luglio, alle 21.30. Sarà ospite il giornalista e autore Leonardo Parigi, specializzato in economia marittima e affari esteri, fondatore e coordinatore di Osservatorio Artico, la prima rivista italiana dedicata alla regione polare. Parigi guiderà il pubblico in un viaggio ai confini del Grande Nord.



Groenlandia/Nuuk (2026, Paesi Edizioni) - Nel 1867, dopo aver acquistato l'Alaska dalla Russia, il segretario di Stato americano William H. Seward guidò le negoziazioni per acquistare la Groenlandia dalla Danimarca, ma non riuscì a raggiungere alcun accordo. Durante la Seconda guerra mondiale, dopo che la Germania nazista aveva occupato la Danimarca continentale, gli Stati Uniti invasero la Groenlandia, stabilendo stazioni militari e radiofoniche in tutto il territorio. E nel 1946, si offrirono di pagare l'equivalente di 1,2 miliardi di dollari di oggi per acquisirne il territorio, ritenendolo vitale per la sicurezza nazionale. Anche allora, il governo danese rifiutò. Oggi è Donald Trump a volerci riprovare… Un'inchiesta approfondita sul «regno dei ghiacci», con testimonianze dirette, interviste esclusive e tutto quello che c'è da sapere su una delle principali questioni geopolitiche del nostro tempo.



Leonardo Parigi dialogherà con Linda Miante. L'appuntamento si terrà al Parco degli Aviatori di Andora, ad ingresso libero.