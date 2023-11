Una targa intitolata a Danjela Neza, vittima di femminicidio, sulla recinzione della scuola De Amicis

A Savona sarà una targa a ricordare Danjela Neza, vittima di femminicidio lo scorso maggio, dove ora qualcuno lascia periodicamente fiori freschi. L'autorizzazione prevede l'installazione di una targa commemorativa in onore della donna uccisa lo scorso 6 maggio 2023.

La proposta prevede il posizionamento della targa vicino al luogo dell'omicidio e precisamente sulla recinzione della scuola primaria Edmondo De Amicis presso piazza delle Nazioni.

La giunta ha inoltre autorizzato altre targhe e pannelli. Nel quartiere di Santa Rita è prevista l'intitolazione della rotonda tra via Luigi Pirandello, largo dei Folconi e Sottopasso Gottardo. a Louis Braille” e la panchina blu dell'Unicef.

Previsti poi dei pannelli esplicativi in corrispondenza delle targhe toponomastiche recentemente installate a seguito dell'intitolazione “Largo isola di Saona” e la realizzazione del percorso Rosselliano tra Albissola Marina e il Santuario di Savona con sette pannelli serigrafati ad indicare il percorso di fede di Santa Maria Giuseppa Rossello.

Il percorso si svilupperà lungo il sentiero percorso dalla Santa in gioventù, con inizio dalla casa natale in Pozzo Garitta (Albissola Marina) e termine al Santuario di Savona passando in cornice (vedasi allegato n. 3 della pratica 4 del verbale della Commissione per la denominazione delle vie cittadine di cui trattasi). Tra via Alessandro Manzoni e piazza Sito IV verrà temporaneamente piantumato un albero.

Autorizzati infine il posizionamento di sculture e targa ai giardini Rita Levi Montalcini, il “Giardino dei Giusti” con percorso tematico presso aiuola dei giardini Principessa Mafalda di Savoia l'installazione di manufatti intitolati “Le Viandanti” nei giardini del Prolungamento a mare di fronte ai bagni Savona – passeggiata W. Tobagie una targhetta commemorativa su albero donato a ricordo dell'avvocato Benedetto Martinengo nellaiuola di corso Italia , dal civico 181 rosso.