Scuola, nel Savonese immessi in ruolo circa 200 docenti, ma rimane una carenza di personale ATA

Nel Savonese sono circa 200 gli insegananti immessi in ruolo, ma, a una quindicina di giorni circa dall'iniziod el nuovo anno scolastico, manca ancora il perosnale Ata. Intanto, dopo la nomina dei nuovi dirigenti scolastici restano quattro gli istituti con un reggente, un numero esiguo rispetto al passato.

I nuovi dirigenti sono: al Chiabrera-Martini è arrivata Mina Bencardino dall’Istituto Comprensivo (IC) Finale; al Giordano Bruno Albenga il nuovo dirigente è Massimo Salza, proveniente dal Giancardi di Alassio; all’IC Varazze è stato nominato Armandino Memme, da IC Savona II; all’IC Savona II Andrea Piccardi, da IC Varazze; all’IC Finale Ligure Elisabetta Meloni, neo-vincitrice di concorso.

“Le nomine dei dirigenti sono una notizia positiva – spiega Enzo Sabatini di Snals –. Sono solo quattro le scuole in reggenza: l’IC Albisole con Andrea Piccardi, titolare all’IC Savona II; l’IC Sassello con Sonia D’Auria, titolare all’IC Savona I; l’IC Loano-Boissano con Mosè Laurenzano, titolare al Falcone di Loano; l’IC Andora-Laigueglia con Beatrice Pramaggiore, titolare a Imperia”.

Sono stati nominati anche otto direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), tutti vincitori di concorso. Si tratta di Elisabetta Onorato all’IC Andora, Giovanna Strazzon all’IC Alassio, Rosa Napolitano all’IC Loano-Boissano, Monica Brignone all’IC Vado Ligure, Annalisa Molle all’IC Albenga 2, Stefano Coscia all’IC Pietra Ligure, Valerio Coscia all’ISS Falcone Loano e Alessia Mancuso all’ISS Giancardi Alassio.

Rimangono però ancora scoperte quattro scuole: il Chiabrera di Savona, l’IC Sassello, il Liceo Calasanzio di Carcare e l’IC Millesimo, dove i direttori dei servizi generali e amministrativi verranno nominati a breve.

“A Savona sono stati immessi in ruolo circa 200 docenti – conclude Sabatini – ma rimane ancora una certa carenza di ATA, cioè assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Aspettiamo a breve la nomina degli incaricati docenti e ATA sui posti vacanti”.