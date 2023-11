Latte e formaggio di qualità da Latteria Soligo

Dal ricco Nordest arrivano anche in Liguria le “delizie” casearie di latteria Soligo, uno dei marchi più conosciuti del settore, con una storia ultracenteria di successi. grazie al suo latte pregiato e ai formaggi, alcuni dei quali tipo la Casatella Trevigiana, sono richiesti in tutto il mondo.

Vari Sono gli sbilimenti produttivi, sede a Farra di Soligo, la cooperativa veneta ha una storia ultracentenaria che l’ha portata sempre a produrre alimenti di altissima qualità come da volere dei suoi fondatori sin dal lontano finire dell’800.

Soligo è presente in tutte le maggiori catene della Gdo, nella ristorazione e nell’Horeca, vantando un portafoglio referenze vistoso che va dal latte alla crema caffè, dallo yogurt ai formaggi oltre a produrre delle vere “chicche” come il formaggio Grotta del Caieron, realizzato dalla consociata AgriCansiglio, che è quanto di meglio di possa trovare sul mercato. Anche a livello ecosostenibile e tecnologico Latteria Soligo è sempre in prima linea.

Ad esempio può vantare, sui propri prodotti, di una etichetta parlante che indica tutto il percorso della filiera, gli ingredienti e i loro valori nutrizionali, la promozione del territorio, la storia e i valori dell’azienda, certificazioni di un progetto di EZ Lab Blockchain Solutions.