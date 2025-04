Incendio nell’ex hotel La Vela a Varazze: intervento dei Vigili del Fuoco (FOTO)

AGGIORNAMENTO DELLE 17 : mentre proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei Vigili del fuoco, la circolazione ferroviaria è ripresa intorno alle 16.20 con rallentamenti fino a 50 minuti per due treni regionali e quattro cancellazioni parziali.

Attimi di apprensione questo pomeriggio a Varazze per un incendio divampato intorno alle ore 15 all’interno dell’ex hotel La Vela, situato in via Nicolò Sardi. Le fiamme sono scoppiate al primo piano della struttura abbandonata, generando una densa colonna di fumo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Varazze, supportati dalle squadre provenienti da Savona con l'autobotte e l'autoscala. Fortunatamente, non si registrano feriti e la situazione è tornata sotto controllo. Le cause del rogo restano però ancora sconosciute e sono in corso accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto.

Data la vicinanza dell’ex hotel alla stazione ferroviaria di Varazze, le autorità hanno bloccato temporaneamente il transito dei treni sulla linea Ventimiglia - Genova per motivi di sicurezza. Sul luogo dell’incendio presenti anche i Carabinieri e la polizia giudiziaria.

Per circa un'ora era stata interrotta provvisoriamente la viabilità dall'incrocio tra Via Corosu e Via Sardi, sino all'inizio di Via Bagnasco (ingresso sottopasso stazione ferroviaria). Per recarsi e per scendere dalla Frazione di Castagnabuona era stato necessario utilizzare Via Vallino - Via Corosu - Via Sardi.