Finale, torna operativo all'ex Ruffini il Consultorio: ripresi diversi servizi

Era stato al centro del dibattito circa un anno fa, ora il Consultorio di Finale Ligure torna definitivamente "a casa".

Dopo un temporaneo trasferimento a Loano che aveva destato in allora diverse polemiche e qualche perplessità sul suo futuro finalese, la struttura ha riaperto presso quella che sarà la Casa di Comunità, di prossima inaugurazione, al piano terra dell'ex ospedale Ruffini, in via della Pineta 6.

Con la riapertura sono ripresi, già da più di una settimana, alcuni servizi quali l'assistenza alla gravidanza e al puerperio, gli incontri di accompagnamento alla nascita, il sostegno alla maternità e alla genitorialità, il supporto psicosociale alle famiglie, i servizi di adozioni e affidi, la consulenza sessuale e riproduttiva, e lo screening oncologico.

“Sono molto soddisfatto della collaborazione e della sinergia con il Consultorio, che, come promesso, sarà integrato tra i servizi della Casa di Comunità di Finale Ligure, ma già da oggi può garantire la continuità nell’assistenza alle famiglie di Finale Ligure” ha dichiarato nella nota di Asl2 il direttore del Distretto Sanitario Finalese, Amatore Morando.

La data dell’inaugurazione della Casa di Comunità di Finale Ligure non è stata ancora fissata, ma i lavori e le attività propedeutiche sono a buon punto fanno sapere dall'azienda sanitaria locale. La struttura sarà la seconda ad essere inaugurata in Asl2, dopo La Casa di Comunità di Albenga già inaugurata il 6 febbraio appena trascorso.