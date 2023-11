Finalborgo, tempo di manutenzioni per le vie del centro: interventi su basoli, ciottoli e pozzetti

Sono partiti nella giornata di ieri, giovedì 16 novembre, e dovrebbero durare circa una settimana i lavori relativi all'appalto assegnato dal Comune di Finale Ligure per le manutenzioni che riguarderanno la sistemazione della pavimentazione nelle vie e nei caruggi di Finalborgo.

In particolare, l'attenzione degli operai della ditta incaricata si è concentrata sui basoli della parte centrale delle stradine del Borgo tra i "Più Belli d'Italia", i ciottoli ai lati e alcuni pozzetti visibili sul manto stradale, a volte soggetti a piccoli cedimenti.

E' stato inoltre coinvolto anche il Consorzio di Depurazione delle Acque Savonese per occuparsi di alcune tubazioni segnalate come critiche affinché vengano risistemate, come ad esempio in via Gallesio.

"Parliamo di un discorso di sicurezza ma anche di decoro che il nostro Borgo merita - puntualizza il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - quindi abbiamo deciso di investire parte delle risorse previste con l'accordo in essere con la ditta Mina per eseguire queste sistemazioni richieste dai cittadini".