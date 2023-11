Cengio, alla terza edizione “Diversamentefashion”, sfilata di moda inclusiva

Ha raggiunto la terza edizione. “Diversamentefashion”, manifestazione di moda inclusiva, nata nel 2019 da un’idea di Valentina Taretto – proprietaria a Millesimo del negozio “Tatà Abbigliamento e non solo” e che negli anni ha visto allargare i confini fino a diventare una manifestazione che abbraccia la Valbormida a partire da Dego per arrivare a Cengio.

Molte, infatti, le attività commerciali e associazioni che operano nei vari paesi della Valle e che si sono aggiunte all'evento regalando la propria disponibilità e professionalità. Anche il 2023 vede infatti per l’organizzazione della serata, oltre al patrocinio del Comune di Cengio e della Protezione Civile, una fitta rete di collaborazione tra negozi, associazioni e quant’altro, ed è tutto ancora più bello perché il punto di unione fra le varie realtà è “Diversamentevb” associazione di promozione sociale.

“Diversamentevb” opera sul territorio tramite volontari che hanno a cuore l'inclusione delle persone con qualsiasi disabilità. La serata è allora un inno alla bellezza e all’originalità di cui ciascuno è custode e portatore. Bambini, ragazzi, uomini e donne, modelle più professionali e modelle e modelli “per un giorno” si alterneranno sulla passerella per testimoniare che le diverse abilità, se condivise, sono una ricchezza per tutti.

“E’ importante esserci e fare insieme “alla pari” tra adulti- dicono gli organizzatori - come accade nei gruppi fra amici, nelle compagnie. Spesso la nostra società confina e settorializza il mondo della disabilità nelle categorie: “fragili”, “ragazzi”, “speciali”, anche quando si tratta di persone adulte, in ottimo stato di salute e con caratteristiche simili a tante altre. Noi vogliamo che queste barriere mentali vengano superate e che ci sia una pari dignità fra le persone: siamo naturalmente tutti diversi e la disabilità non è una malattia. Ecco il perché di una serata che vede appunto insieme persone con disabilità, persone giovani e meno giovani, bambini, ragazzi, tutti semplicemente persone”.

Quanto raccolto sarà devoluto all’associazione per proseguire le attività e realizzare i numerosi progetti, a breve il tutto verrà documentato e raccontato sul sito attualmente in lavorazione.