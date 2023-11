Savona, un branco di cinghiali nel greto del Letimbro

Giravano indisturbati, sotto lo sguardo stupito dei passanti e c'erano anche dei cuccioli. Si tratta di piccolo branco ci cinghiali notati mentre giravano e cercavano cibo nel greto del Letimbro a Savona.

Ad immortalarli con il telefonino è stato un lettore che passava in zona. Si tratta di incontri sempre frequenti a Savona, compresi i periodi di caccia come quello attuale. I cinghiali potrebbero essere arrivati vicino al centro perché spaventati dai cacciatori o in cerca di cibo.

Non è la prima volta che i cinghiali, probabilmente in cerca di cibo, da monte, dalla zona di Santuario dove è il loro habitat, si spostano fino quasi a mare, arrivando anche alla foce del torrente o addirittura in spiaggia , come successo l'estate dello scorso anno