Evade dai domiciliari per vedere la fidanzata: 19enne arrestato a Borghetto

E' finito in manette un 19enne evaso dagli arresti domiciliari per una fuga d’amore. L'indagato ha violato la misura cautelare a cui era stato sottoposto per andare a trovare la sua fidanzata.

I carabinieri della stazione di Borghetto, in collaborazione con personale della polizia locale, nella tarda serata di lunedì, hanno arrestato il giovane di origine egiziana, residente a Milano, pregiudicato e regolare sul territorio nazionale.

Sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione nel capoluogo lombardo, si era allontanato arbitrariamente sottraendosi ai controlli delle forze di polizia, rendendosi cosi irreperibile. La motivazione? Sentiva la mancanza della propria fidanzata, una giovane residente nel ponente ligure.

Il giovane è stato sorpreso a Borghetto, in compagnia della fidanzata, mentre si aggirava a piedi lungo la via Aurelia. Durante il controllo è emersa la misura cautelare a cui era sottoposto. Un gesto romantico che gli è costato caro.

Una volta identificato, il 19enne è stato arrestato con l’accusa di evasione e temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Albenga, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, conclusosi con la convalida del provvedimento di polizia e l’aggravamento della precedente misura sostituita con la custodia in carcere.