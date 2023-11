Piano Sanitario regionale, Vaccarezza (Lista Toti): "Molte novità, i liguri potranno verificarle a breve"

"Molte le novità contenute nel Piano, e i liguri potranno verificarlo a breve - continua il consigliere regionale - Un ringraziamento all'Assessore Angelo Gratarola, che non ha disatteso la parola data e ha consolidato le migliori aspettative sulla rete ospedaliera della Provincia di Savona. Sintetizzando: confermato il DEA di Secondo livello del Santa Corona di Pietra Ligure, confermando il Trauma Center e il Punto Nascite e ottenendo la deroga necessaria per il mantenimento dell' unico DEA di secondo livello non genovese. Confermato il DEA di Primo Livello al San Paolo di Savona, confermando la deroga per tutte le eccellenze aggiuntive alle specialità previste in un DEA di Primo Livello, confermando, inoltre, il punto nascite".

"La Provincia di Savona quindi, come detto fin dall'inizio, mantiene due punti nascita - aggiunge Vaccarezza - Proseguiamo: conferma di due punti di primo intervento, P.P.I., sia al nosocomio San Giuseppe di Cairo Montenotte che al Santa Maria di Misericordia ad Albenga. Nell'immediato è confermata l'apertura per 12 ore con richiesta di deroga per 24 ore nei periodi di maggior afflusso o se la situazione facesse emergere questa esigenza. Confermata l'automedica in Valbormida su 24 ore e la sperimentazione di India, il mezzo con a bordo un infermiere per implementare il servizio di emergenza della provincia di Savona: per ora sulle 12 ore ma con l'impegno se il territorio lo richiedesse, ad estensione alle 24 ore. Confermato il potenziamento del servizio di elisoccorso. Senza dimenticare Case e Ospedali di Comunità, i nuovi Ambulatori Territoriali e il potente investimento sull' abbattimento delle liste di attesa".