“Gran galà 70”: il 24 novembre l’evento clou delle celebrazioni per il Settantesimo anniversario del Coro Polifonico di Valleggia

Grandi talenti savonesi delle note assieme per celebrare un importante compleanno. Venerdì 24 novembre, alle 21, al Teatro Nuovo di Valleggia imperdibile serata di musica ed emozioni. “Gran galà 70” è l’evento clou delle celebrazioni per il Settantesimo anniversario del Coro Polifonico di Valleggia, storica e apprezzata realtà fondata nel 1953.

Ospiti d’onore di questa grande festa quattro grandi professionisti, che da anni portano il proprio talento e il nome di Savona in giro per il mondo, accomunati da sentimenti di amicizia e il coro. Protagonisti saranno infatti Linda Campanella, soprano noto ai principali teatri internazionali che ha mosso i suoi primi passi proprio nel Polifonico di Valleggia, Matteo Peirone, anche lui cantante lirico che calca i palcoscenici dei vari continenti, Mauro Castellano, pianista considerato uno dei più geniali compositori ed esecutori della sua generazione, e Carlo Aonzo, mandolinista ormai noto e apprezzato in Italia e nel mondo.

Questo quartetto eccezionale si esibirà sul palco di via san Pietro regalando al pubblico importanti pagine di musica. Ovviamente in cartellone anche i “padroni di casa” del Coro Polifonico di Valleggia diretti da un altro grande professionista vanto del Savonese: Maurizio Fiaschi maestro di cori e orchestre di caratura internazionale.

La serata, che vanta il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e del Comune di Quiliano, sarà presentata dal giornalista Marco Gervino. Non mancheranno alcune sorprese e soprattutto immagini e ricordi della lunga storia del sodalizio. E non mancherà un ricordo di Giuseppe Rebella, scomparso proprio dieci anni fa. Tra i fondatori del coro, Giuse lo diresse per 50 anni esatti lasciando una preziosa eredità fatta di amore per la musica. Quello stesso amore che risuonerà venerdì sera al Teatro Nuovo di Valleggia.