Finale, parcheggi blu e commercio, l'assessore De Sciora: "Il pagamento consente una rotazione"

"Non è con la gratuità dei parcheggi blu, che invece permettono una rotazione della sosta, che si incentiva il commercio. Pensare che le persone non scelgano Finale per i loro acquisti o per trasco un po' di tempo lo trovo sbagliato".

Arriva dall'assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Finale Ligure, Franco De Sciora, la replica alle considerazioni del gruppo di opposizione consiliare "Le Persone al Centro", il quale chiedeva di rivedere in occasione del Black Friday la politica della sosta finalese.

E di farlo sull'esempio di Loano, non senza qualche stoccata alle scelte dell'Amministrazione, anche in tema di viabilità e commercio: "Non è nei nostri metodi fare a gara coi paesi limitrofi coi quali anzi collaboriamo. Così come abbiamo la massima apertura nel collaborare e nell'aiutare il commercio cittadino come in questo periodo dove si sta costituendo una nuova associazione di commercianti a Marina con la quale siamo in costante contatto".