PSR, Regione Liguria aumenta le risorse con 1,3 milioni di euro. L'assessore Piana: "Sosteniamo competitività e giovani"

Approvato in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, l’incremento di risorse disponibili sulle misure 4.3 e 6.1 del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) in esaurimento.

“Per dare ulteriore slancio al ricambio generazionale in agricoltura e agli investimenti per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento delle aziende agricole e della silvicoltura (rispettivamente misure 6.1 e 4.3 del PSR) – spiega il vice presidente Alessandro Piana - abbiamo stanziato ulteriori 1,3 milioni a seguito della recente approvazione dell’ultima modifica al Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea da noi richiesta per poter concedere i finanziamenti al maggior numero possibile di domande accoglibili".

"Nel dettaglio - continua il vicepresidente regionale - si tratta di 530mila euro in più per l’avvio di imprese agricole di giovani agricoltori, arrivando quindi a 1,9 milioni stanziati in totale, e di oltre 842mila euro aggiuntivi per le innovazioni e adeguamenti, arrivando ad un importo complessivo di 4,6 milioni".

"Sostenere la competitività delle nostre aziende e i giovani che desiderano dedicarsi a questo settore sono priorità dell’Assessorato. Tra l’altro nel nuovo periodo di programmazione solo per l’avvio di nuove imprese sono previsti 8 milioni di euro per l’insediamento di giovani in agricoltura oltre a circa 4 milioni per i nuovi agricoltori ultraquarantenni" conclude Alessandro Piana.