Borgio Verezzi, l'impegno della scuola secondaria nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (FOTO)

In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questa mattina alcune classi della Scuola Secondaria di Borgio Verezzi si sono radunate intorno alla panchina rossa comunale adornandola con una decorazione atta ad esprimere il reticolo protettivo della comunità in difesa della fragilità.

Per l'occasione, oltre agli alunni accompagnati dai docenti e dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Giuseppina Manno, sono intervenuti il sindaco Renato Dacquino, il vicesindaco Pier Luigi Ferro e la consigliere Anna Porrini.

Ed è proprio la dirigente scolastica che ha sottolineato come le ultime giornate siano state "occasione di riflessione e di rielaborazioni personali sul tema della violenza di genere finalizzate alla realizzazione di azioni concrete di prevenzione e di diffusione della cultura del rispetto, di educazione alle relazioni e alla parità fra uomo e donna, per consolidare anche nei più piccoli sensibilità e senso di responsabilità".

"Ogni forma di violenza non è mai potere: è solo, sempre, assenza di potere - ha concluso la professoressa Manno - Riflettiamoci, collaboriamo, diamoci una mano per costituire una rete di solidarietà e di supporto che attraverso l’ascolto possa porre in essere le radici di un cambiamento basato sul rispetto dell’altro e del suo modo diverso di essere".