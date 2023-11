Violenza sulle donne, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Savona incontra gli studenti del "Falcone" di Loano

Il 22 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato per le Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Savona era presente all'Istituto "Giovanni Falcone" di Loano per il progetto “#Generazione pari”.

Un progetto - con format unico per tutti i Comitati Pari Opportunità italiani - sul tema della violenza di genere e femminicidio che propone di offrire agli studenti gli strumenti di conoscenza e supporto al fine di intervenire in una logica di prevenzione primaria per il contrasto contro ogni forma di violenza.