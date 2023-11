Attualità |

Rigassificatore, Pasa (Cgil) 'sferza' Toti: "Non parla d'altro, ha gli incubi. Batta un colpo sui problemi savonesi"

Il segretario savonese ha ricordato le diverse criticità: le crisi industriali, le questioni infrastrutturali, la sanità, i morti sul lavoro e la scuola

"Toti e la persecuzione/ossessione del Rigassificatore. Non parla d'altro 7 giorni su 7, 24 h su 24". Non stanno mancando le critiche del segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa nei confronti del presidente della Regione Liguria e commissario di Governo per il progetto sul posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a circa 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona. "Qualcuno dovrebbe ricordargli che in Provincia di Savona sono numerosi i problemi esistenti e di cui dovrebbe responsabilmente occuparsi. Eppure da 4 mesi non fa altro che parlare di rigassificatore in ogni occasione - continua Pasa - Ha gli incubi e si è totalmente dimenticato di occuparsi di molte altre questioni, su cui si dovrebbe concentrare e magari risolvere: dalle crisi industriali irrisolte (Piaggio, LaerH , Sanac e Funivie) , alle questioni infrastrutturali (potenziameno ferroviario Savona/Torino, Aurelia Bis, la Carcare/Predosa ed altro), oppure alla questione drammatica in cui versa la sanità o ancora le morti sul lavoro (record negativo rispetto a tutto il nord ovest del Paese) e infine la scellerata decisione del consiglio regionale sul dimensionamento scolastico". "Questioni che riguardano migliaia di lavoratrici e cittadini che vivono e lavorano nella nostra provincia che si aspettano risposte e soluzioni dall'amministrazione regionale e non slogan o imposizioni - conclude il segretario generale della Camera del Lavoro savonese - La Regione Liguria batta un colpo sulle questioni savonesi e lasci da parte imposizioni che non servono a nessuno".

Luciano Parodi

