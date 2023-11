Anche a Finale arrivano i "nipoti di Babbo Natale" per regalare un sorriso ai nonni del "Ruffini"

Ci sono Stefano e Bruno che, insieme a Mira, "romperanno gli schemi" della cucina della residenza per un pranzo tipicamente ligure. Poi c'è Domenico: da anni non vede la sua vecchia casa nel quartiere di Villapiana a Savona e così, anche se l'appartamento ora è stato affittato dai figli, tornerà per un giorno a respirare l'aria savonese, ovviamente con annesso e immancabile pranzo tipico. Così come per Marcello, finalese doc al quale mancavano così tanto i ravioli della "Renza" da chiedere come dono di Natale un'uscita per riassaporarli. Ma anche Roberto che ha chiesto la sciarpa della squadra di basket di cui è tifoso: l'Olimpia Milano.

Sono loro solo alcuni dei nonni della residenza per anziani "Ruffini" di Finale Ligure che finora hanno visto esaudirsi il proprio personalissimo desiderio inserito nella virtuale letterina indirizzata non al Polo Nord, ma al progetto "Nipoti di Babbo Natale", che in questo 2023 è giunto alla sua sesta edizione vedendo coinvolte sempre più strutture per anziani. Tra cui, appunto, quella finalese.