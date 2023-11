Violenza sulle donne, Carcare aderisce al progetto #PanchineRosse

In occasione della Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, celebrata il 25 novembre e indetta dalle Nazioni Unite, il comune di Carcare ha aderito con impegno al progetto #PanchineRosse. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la società sul tema della violenza di genere, promuovendo un'azione concreta per contrastarla.

"Come amministratori, è nostro dovere agire con attività di sensibilizzazione ed educazione nei luoghi pubblici e nelle scuole, ma anche stimolare le famiglie a fare altrettanto tra le mura domestiche", spiegano dal comune valbormidese.

Le panchine rosse, simbolo di questa campagna, si pongono come punti focali in spazi pubblici, invitando alla riflessione sul tema della violenza di genere. Ogni panchina rappresenta un invito a fermarsi, a riflettere e a promuovere un dialogo aperto sulla prevenzione della violenza e sul sostegno alle vittime.