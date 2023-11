Carcare, la maggioranza Mirri replica all'opposizione: "Mentono sapendo di mentire, per coprire il disavanzo serviranno pesanti tagli ai servizi comunali"

"I componenti del gruppo 'Insieme per Carcare' mentono sapendo di mentire, per provare a non assumersi le responsabilità del totale fallimento amministrativo che hanno fatto in questi anni".

Cosi il gruppo consiliare "Cambia Carcare Mirri Sindaco" replica all'opposizione: "Soprattutto il consigliere De Vecchi, ex sindaco, che ha partecipato alla commissione sul bilancio, mente sapendo di mentire. Forse per provare a ripulire la sua immagine amministrativa e politica fallimentare, in vista del congresso del suo partito, ben sapendo, come gli è stato ribadito dal presidente della commissione Marini e dai funzionari dell'area amministrativa, che solo una esigua parte del disavanzo sarà coperta dal recupero crediti avviato dalla sua amministrazione, e da lui tanto decantato come la soluzione a tutti i problemi".

"La gran parte del disavanzo sarà recuperata da pesanti e faticosi tagli a tutti i servizi comunali, compresi i servizi sociali che la nostra amministrazione con dolore ha dovuto fare in questi ultimi mesi dell'anno, sperando che possa bastare".

"Leggere le dichiarazioni del consigliere De Vecchi che accusa questa amministrazione, ma soprattutto i funzionari e i dipendenti comunali di dichiarare il falso è veramente squallido. I numeri non mentono e oggi nel Consiglio comunale, saranno illustrati a tutti".

"Ogni volta che si racconta una menzogna si contrae un debito con la verità, e prima o poi questa passività va pagata. Due anni consecutivi di disavanzo, nel secondo anno è aumentato di 70000 euro, nonostante tutti gli aumenti di tasse applicati e la responsabilità non è la loro".

"Ora che con sacrificio e sei mesi di buon governo forse si è evitato il pre-dissesto, i meriti sono i loro. C'è qualcosa che non va. Noi lavoreremo per il bene del paese, assumendoci le nostre responsabilità, cosa che gli amministratori precedenti non sono stati capaci di fare. D'altra parte, se un gruppo di opposizione che ha governato per 15 anni non sa la differenza tra accertato e incassato, c'è da aspettarsi di tutto", concludono dal gruppo consiliare "Cambia Carcare Mirri Sindaco".