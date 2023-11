Loano, riflessione amara della minoranza: "Bilancio vincolato e si fanno mutui che pagano i cittadini"

" Un’amara riflessione. Questa Amministrazione non ha cura delle opere pubbliche. Non ha cura del patrimonio pubblico ". Lo afferma Nuova Grande Loano, gruppo di minoranza in Consiglio comunale a Loano.

"Abbiamo il tratto nuovo della passeggiata di ponente non ancora terminata (parliamo di 300 m lineari) per la quale continuiamo a mettere soldi, per il tratto a levante non si hanno speranze - proseguono dal gruppo di minoranza loanese - Abbiamo un bilancio che non ha capacità di spesa perché tutto vincolato e si attendono operazioni immobiliari per incassare oneri da spendere nelle manutenzioni, che ormai sono opere essenziali per Loano. E in tutto questo a cosa si pensa visto che i bandi a cui si partecipa non vengono vinti? A fare mutui. Mutui che chi paga? Noi cittadini loanesi. E dove vanno a gravare i conti dei mutui? Sulle spese correnti, quindi sulle manutenzioni!".