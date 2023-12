A10, incidente tra Genova Pegli e Aeroporto: traffico in tilt

AGGIORNAMENTO ORE 9.40: l'incidente è stato risolto. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Si registrano code per traffico congestionato in direzione Genova.

****

Alle ore 06:15 circa, sull'autostrada A10, nel tratto compreso tra Genova Pegli e Aeroporto, in direzione del capoluogo di Regione, si è verificato un incidente stradale all'interno della Cantarena est, all’altezza del km 4+500. Un'automobile per cause ancora in via di accertamento, sarebbe finita fuori strada autonomamente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda in direzione Genova.

In alternativa, agli utenti diretti verso Genova, si consiglia di uscire a Genova Pra’, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A10 a Genova Aeroporto.