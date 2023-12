Andamento dei prezzi immobiliari a Savona

(Fonte dell'immagine: https://pixabay.com/de/photos/ligurien-savona-genua-italien-7500906/)

Immobili a Savona: tendenze e analisi

Negli ultimi anni Savona è diventata una gemma nascosta nel mercato immobiliare. Questo articolo fa luce sull'andamento dei prezzi degli immobili locali. Dalle fluttuazioni storiche alle tendenze attuali, questa panoramica fornisce una visione approfondita del dinamico mercato immobiliare di Savona, un mercato che è di crescente interesse sia per i residenti locali che per gli investitori internazionali.

Panoramica storica dei prezzi degli immobili in Italia

La panoramica storica dei prezzi degli immobili in Italia, e quindi indirettamente anche in città come Savona, mostra un interessante sviluppo nel corso degli anni. Dal 1995, i prezzi nominali degli immobili in Italia sono aumentati del 64,0%, mentre i redditi netti sono aumentati addirittura del 132,09%. Questi dati riflettono una tendenza generale dei mercati immobiliari italiani.

L'impatto della crisi economica globale, a partire dal 2008, è stato particolarmente marcato e ha portato a un calo significativo dei prezzi degli immobili. Solo nel 2015 si sono registrati lievi segnali di ripresa.

Interessante è anche l'indice di accessibilità, che mostra quanto sia conveniente un immobile in relazione al reddito. Negli anni '70, gli immobili in Italia erano relativamente convenienti. Dopo la crisi finanziaria, tuttavia, è stato necessario utilizzare una quota maggiore del reddito per acquistare un immobile.

Dal 2008 questa tendenza si è invertita e l'indice di accessibilità è tornato a salire. Tuttavia, è ancora al di sotto del livello del 1975, il che continua a rendere difficile l'acquisto di una casa oggi.

Queste tendenze forniscono un contesto importante per esaminare l'andamento specifico dei prezzi degli immobili in città come Savona.

Prezzi attuali degli immobili a Savona

Lo stato attuale dei prezzi Savona al metro quadro mostra un quadro dinamico:

● Nell'ottobre 2023, il prezzo medio degli immobili residenziali era di 3.293 euro al metro quadro. Ciò rappresenta una leggera diminuzione dell'1,67% rispetto all'ottobre 2022, quando il prezzo era di 3.349 euro al metro quadro.

● È interessante notare che i prezzi degli immobili in provincia di Savona hanno raggiunto un picco nel dicembre 2021 con 3.465 euro al metro quadro. Da allora, il costo degli immobili ha registrato una certa ripresa.

Questi dati forniscono un quadro dei recenti sviluppi del mercato immobiliare savonese e sono importanti per comprendere l'attuale situazione del mercato.

Fattori che influenzano i prezzi degli immobili

I prezzi degli immobili a Savona, come in molte altre città, sono influenzati da una serie di fattori:

1. Fattori economici

La situazione economica generale, il livello di reddito della popolazione e la situazione del mercato del lavoro sono fattori decisivi. Un'economia locale forte e redditi in crescita possono far aumentare i prezzi degli immobili.

2. Tendenze demografiche

La crescita della popolazione, l'immigrazione e i processi di invecchiamento influenzano la domanda di alloggi. Un aumento della popolazione o un cambiamento nella struttura dell'età possono causare un aumento dei prezzi degli immobili.

3. Sviluppi infrastrutturali

Il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e la disponibilità di strutture pubbliche possono aumentare l'attrattiva di alcune aree, che a sua volta influenza i prezzi degli immobili.

4. Turismo e cultura

In quanto città costiera, Savona può trarre vantaggio dal suo settore turistico . Un'offerta turistica e culturale attraente può aumentare la domanda di immobili, in particolare nelle località che attraggono i turisti.

Questi fattori interagiscono in modo complesso per plasmare le dinamiche del mercato immobiliare di Savona.

Prospettive future

Le prospettive future del mercato immobiliare in Italia, e quindi anche a Savona, sono caratterizzate da diversi fattori:

● Incertezze economiche e geopolitiche

Una recessione "invisibile", la pressione inflazionistica e le incertezze geopolitiche stanno avendo un impatto sul mercato immobiliare. Questi fattori hanno già portato a un calo delle compravendite e dei prezzi, e si prevede che questa tendenza continui.

● Dati di vendita in calo

Secondo le previsioni, nei prossimi anni si registrerà un calo delle vendite. Si prevede che il 2023 si chiuderà con 670.000 vendite, il che corrisponde a un calo del 14,6% rispetto al 2022. Un ulteriore calo è previsto per il 2024 e il 2025.

● Inflazione e prezzi degli immobili

Nonostante un aumento nominale dei prezzi degli immobili dell'1% nel 2023, ciò rappresenta un calo corretto per l'inflazione del 4,8%. Una tendenza simile è prevista per il 2024 e il 2025, con prezzi reali in continua diminuzione.

● Aumento degli affitti

A differenza del mercato delle compravendite, il mercato degli affitti è destinato a crescere, grazie alla ripresa degli affitti a studenti e turisti dopo la pandemia. Nel 2022 gli affitti sono aumentati del 3,6%.

● Divario tra salari e inflazione

Il crescente divario tra salari e inflazione sta portando a difficoltà nel rimborso dei mutui e sta influenzando la fiducia e le intenzioni di acquisto delle famiglie italiane.

In sintesi, il mercato immobiliare a Savona e in Italia nel suo complesso sta affrontando delle sfide, con l'inflazione e le incertezze economiche che giocano un ruolo particolarmente importante.

Conclusione

Savona riflette le complesse dinamiche del panorama immobiliare italiano. Se storicamente i prezzi degli immobili e i redditi sono cresciuti a ritmi diversi, le recenti incertezze economiche e geopolitiche hanno portato a un calo delle vendite e dei prezzi degli immobili. Il mercato attuale mostra una leggera ripresa dei prezzi, ma l'inflazione e le difficili condizioni del credito rimangono, rendendo più difficile l'accesso alla proprietà.

Nonostante queste sfide, Savona rimane un mercato importante per gli investitori locali e internazionali grazie alla sua posizione attraente e alla sua offerta culturale.