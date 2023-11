Economia, Porti e turismo crescono in provincia di Savona, +21% per l’industria

"Savona cresce per industria, commercio, turismo, trasporti, logistica e attività terziarie con un aumento del 10% del valore aggiunto. I numeri parlano chiaro: i porti sono i protagonisti della ripresa e proiettano Savona tra le prime sei province italiane nell’economia del mare, contribuendo sensibilmente al benessere occupazionale. Il report registra inoltre un +21% dell'industria, a sottolineare quello che sosteniamo da tempo, ovvero che quella della Regione Liguria è un'economia solida e competitiva".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta così il "Rapporto economico provinciale 2022" realizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con la collaborazione scientifica del Centro Studi Tagliacarne.

"Ancor più alla luce dell'ultimo report - aggiunge il governatore - sorprende leggere che la Cgil di Savona si ostini a opporsi alla crescita del suo stesso territorio auspicando, di fatto, un declino economico e occupazionale. Una posizione presa sulla base di preconcetti dal sapore politico relativi al rigassificatore, ma lontani dal buonsenso necessario per sostenere famiglie e aziende alle prese con il caro energia. Regione Liguria ha il dovere, così come le organizzazioni sindacali, di sostenere le imprese nel loro dialogo con il terriotorio per favorire il benessere socioeconomico non solo di Savona, ma di tutto il Paese".