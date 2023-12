Savona, accordo tra Comune e associazione Plastic Free per sensibilizzare sulla raccolta della plastica

Il Comune si affida al volontariato di un'associazione per combattere l'abbandono delle plastiche, la segnalazione di rifiuti pericolosi e sensibilizzare su questi materiali dannosi per l'ambiente.

La giunta ha approvato un accordo con Plastic Free associazione di volontariato nata per informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Le attività dell'organizzazione prevedono : appuntamenti di pulizie ambientali per la rimozione dalla natura di plastica e rifiuti non pericolosi, appuntamenti di sensibilizzazione ambientale nelle scuole e nelle università; sensibilizzazione online geolocalizzata sul territorio attraverso i social network, informazione e sensibilizzazione attraverso stand, attività di salvaguardia del territorio attraverso segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti.

Il Comune garantirà la rimozione dei sacchi al termine di una pulizia ambientale o passeggiata ecologica attraverso l’intervento dell’azienda locale di raccolta rifiuti; si impegna a prestare maggiore attenzione e priorità alle segnalazioni di abbandono illeciti di rifiuti fatte dai referenti locali di Plastic Free, autorizza l’eventuale occupazione gratuita di suolo pubblico, per l’installazione di uno stand per sensibilizzare i cittadini e a offrire il patrocinio gratuito alle attività di Plastic Free.