Finale, successo per la serata con il "Meteorologo Ignorante" organizzata da Condifesa Liguria

Molto soddisfatti Pier Luigi Cesio e Roberto Minuto rispettivamente Presidente e Direttore di Condifesa Liguria che affermano: ”La serata organizzata da Condifesa Liguria, in una location perfettamente allestita da Andrea e dallo staff del Dancing Boncardo, ha avuto un ottimo successo ed è stata molto partecipata (oltre 130 presenti) sia come interesse collettivo agli argomenti trattati sia come interazione tra il pubblico e Gianfranco Saffioti. L’efficace comunicativa del 'Meteorologo Ignorante' così come conosciuto dai suoi oltre 60.000 followers, e l’argomento di estrema attualità hanno coinvolto attivamente per oltre tre ore il numeroso pubblico presente composto sia da imprenditori agricoli associati a Condifesa Liguria sia da comuni cittadini. La promessa reciproca è di riproporre tale esperienza anche nel 2024 coinvolgendo nel modo più efficace e capillare la comunità ligure”.