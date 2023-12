"Stella di Natale", la prima giornata al via con i mercatini e il concerto natalizio

Tutto pronto per il via alla manifestazione natalizia "Stella di Natale" a Stella che aprirà la sua prima giornata in calendario con i mercatini di Natale dalle 9:30 fino alle 18:00. Alle ore 15:00 ci sarà la discesa di Babbo Natale.

A conclusione della giornata, alle ore 21:00 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni, si terrà il concerto natalizio a cura dall'associazione musicale Comami con l'ensemble strumentale così composto: al violino Luca Soi e Carola Bellino, alla viola Angela Zappolla, Maria Zingarelli (violoncello), alle chitarre Carlo Pessina e Valentina Caprioli, al basso continuo Andrea Ravazzano.