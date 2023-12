74° Festival di Sanremo, Amadeus svela i cantanti in gara: c'è anche la valbormidese Annalisa

La valbormidese Annalisa alla 74ª edizione del Festival di Sanremo.

È stato Amadeus, conduttore per il quinto anno consecutivo e direttore artistico della kermesse a svelare oggi in diretta al Tg1 la rosa dei 27 cantanti che si sfideranno in gara all’Ariston dal 6 al 10 febbraio tra i quali proprio la cantante di Carcare.

A loro si aggiungeranno i tre scelti da Sanremo Giovani, in programma il 19 dicembre in diretta dal Casinò.

Al 74° Festival di Sanremo saranno in gara oltre ad Annalisa: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Mr Rain, Maninni, I Ricchi e Poveri.

Al Tg1 Amadeus ha svelato anche la scenografia curata da Gaetano e Chiara Castelli.

Durante Sanremo Giovani, come da tradizione, i 27 cantanti in gara saranno presenti e annunceranno i titoli delle loro canzoni.

Annalisa Scarrone ha preso parte già 5 volte al Festival nella categoria big, arrivando nona nel 2013 con Scintille, quarta nel 2015 con Una finestra tra le stelle, undicesima nel 2016 con Il diluvio universale, miglior risultato con il terzo posto nel 2018 con Il mondo prima di te e settima nel 2021 con Dieci.

"Siamo pronti a portare il vortice fino a Sanremo?" ha detto la cantante sul suo profilo Instagram.